Bcl cade a Borgomanero; playoff adesso più lontani

BASKET B/INTERREGIONALE - Il BCLucca era salito in Piemonte con tante speranze di dare sostanza alle possibilità di cogliere uno dei primi due posti nel girone "In Silver" Nord Ovest della B Interregionale. In effetti nella sfida sul parquet del College Borgomanero la squadra lucchese poteva beneficiare anche del rientro di Andrea Barsanti che non era poco. Affatto.

Eppure la sostanza della partita è stata ben diversa da quanto auspicasse coach Olivieri. Dopo un primo-quarto equilibrato la formazione piemontese riesce a prendere un vantaggio non tanto robusto quanto però fondamentale. Lucca prova a rientrare più di una volta anche quando in avvio di ripresa Borgomanero si porta a +11. Barsanti & C., risalgono in un sorta di elastico fino al -3 ma non riescono più a mettere il muso avanti che poteva significare una mazzata sul morale degli uomini di coach Di Cerbo. Non c’è nulla da fare, anzi nel finale Borgomanero allunga per imporsi 85 a 71 ed incamerare due punti preziosi. Lucca, che ha avuto in Simonetti, Trentin e Del Debbio i suoi elementi migliori, si lecca le ferite di una prova affatto brillante e vede complicarsi e non poco le possibilità di accedere ai playoff. La classifica vede al comando il Dany Quarrata con 14 punti davanti a Lucca e Spezia a 12 ma coi liguri in vantaggio nei confronti diretti. Neppure il tempo di meditare sulla bruciante sconfitta che mercoledì sera (ore 21) si torna in campo. Bcl è atteso da un’altra trasferta lunga e complicata sul campo dei varesini del Gallarate. La mission è solo una: vincere e sperare in qualche risultato favorevole.