BCLucca vuole sbranarsi i leoncini del Derthona nella fase In Silver

BASKET B/INTERREGIONALE - Per la terza partita dei Play in Silver, il Basketball Club Lucca torna a giocare tra le mura del suo Palasport. A scendere dal Piemonte, stavolta è il Derthona, altra franchigia allestita con le migliore promesse giovanili del basket, i leoncini di Tortona giocano quasi tutti nell'under 19 e poi nella B interregionale e qualcuno, fa anche qualche giro sulla panchina della Serie A.

La squadra di coach Ansaloni è quindi sicuramente una compagine a cui prestare molta attenzione: molto giovane e con un’età media di 19 anni. Un solo elemento ha computo da poco i 20 e corrono tutti veloci come un Freccia rossa oltre alle loro indubbie doti tecniche. In questa fase sono partiti con 8 punti a pari merito con il Bcl, ma Derthona è rimasta al palo, inanellando due sconfitte consecutive. Un altro importantissimo fattore da valutare bene riguarda la determinazione dei tortonesi che si presenteranno giovedi sera (ore 20,45) sul parquet del Palasport di Lucca per cercare di conquistare i primi due punti dei “play in silver”.

In casa biancorossa, è stata una settimana intensa, con molto lavoro in palestra, sia fisico che tecnico, come d’altronde dev’essere quando si eleva il livello e l’importanza delle partite. Olivieri ha cercato di studiare ogni variabile di gioco possibile per non farsi sorprendere da una squadra che vista la giovane età ha tra le altre peculiarità, quella di poter essere imprevedibile. Purtroppo anche per questa gara, coach Olivieri dovrà ancora fare a meno di capitan Barsanti (sconta la seconda ed ultima giornata di squalifica) che tornerà disponibile dal prossimo match e di Landucci, che attualmente sta ultimando la fase di recupero.