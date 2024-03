C’era una volta Tau-Figline 5 a 1 tra illecito e…retrocessione

CALCIO D - Si giocano domenica prossima le gare della 27eisma giornata del campionato di serie D. Tra le partite in programma anche Tau Calcio-Figline che ci riporta alla memoria quanto avvenne di clamoroso nel maggio del 2022, allora gironcino a tre di Eccellenza per la promozione in serie D. Una vicenda che salì alla ribalta della cronaca nazionale.

Era l’11 maggio 2022 e noi, intenso come Noi Tv, c’eravamo. Stadio Comunale di Altopascio si gioca Tau Calcio-Figline, seconda partita del gironcino atre di cui fa parte anche il Livorno e che vale un posto in serie D. Il Tau sa che deve vincere per alimentare le speranze di una storica promozione e con la prospettiva che la domenica seguente ci sarebbe stato da affrontare la quasi proibitiva trasferta al Picchi di Livorno. In realtà la gara per gli amaranto si mette subito male visto che quasi allo scadere del primo tempo gli ospiti vanno in vantaggio con Vezzi su rigore. In avvio di ripresa giunge il pareggio altopascese su autorete di Benvenuti e la partita sembra avviarsi verso uno stracco pareggio. Ma al minuto 84 Benedetti porta in vantaggio il Tau e lì, da quel momento in poi, nella mente della squadra del Figline scatta il tarlo del calcolo e della convenienza a perdere in modo pesante. Il 3 a 1 di Mancini e le due reti successive Doveri e Niccolai che fissano il punteggio sul 5 a 1 sono qualcosa di clamoroso, grottesco e antisportivo che poche volte si è visto su un campo di calcio. Le nostre immagini fanno il giro di tutta Italia e naturalmente la vicenda finisce nel mirino della giustizia sportiva che condanna il Figline alla retrocessione per illecito sportivo. Pochi giorni dopo il Tau Calcio invece conquista proprio al Picchi la storica promozione in serie D accompagnato ad agosto anche dal ripescato Livorno. Il Figline invece avrebbe dovuto attendere l’anno dopo per salire in serie D.