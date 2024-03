Etrusca S. Miniato qualificata alla finale regionale del torneo Cefa

MINIBASKET - L’Etrusca Basket San Miniato di Pisa è la prima squadra a staccare il biglietto per la finale regionale della 31esima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo.

Nel girone Giallo, la giovane formazione pisana, categoria Aquilotti (nati negli anni 2013-14-15), ha vinto il proprio raggruppamento. La finalissima ha visto la sfida tra i biancorossi e la Pallacanestro Endas Pistoia, spesso protagonista in passato del torneo. Il terzo posto è andato alla Pallacanestro Piombino che ha battuto nella finalina di consolazione il Nuovo Basket Altopascio. Si è aperto così ufficialmente il torneo che nella fase internazionale, dal 26 al 28 aprile, ospiterà anche il Memorial Danilo Boschi. L’Etrusca tornerà in campo il 7 aprile, mentre domenica prossima 10 marzo, sempre al palazzetto dello sport di Castelnuovo, sarà la volta del girone Verde. In campo, fin al mattino, il Basket Massa e Cozzile (Pistoia) contro la Lucca Academy “Rosso” e a seguire il Vela Basket Viareggio “A” contro la Polisportiva Pontremolese. Nel pomeriggio si giocherà la finalina terzo-quarto posto e la finalissima che assegnerà un altro posto per la finale regionale. Ricordiamo che la manifestazione è realizzata con il contributo e il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e autorizzata dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano.