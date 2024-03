Festa della Donna, a Camaiore il convegno “L’altra metà della scienza”

Camaiore - L'Amministrazione Comunale, unitamente alla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Camaiore, in occasione della Giornata internazionale della Donna, promuove un convegno dal titolo "L'altra metà della scienza. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM senza distinzione di genere"

Interverranno, in veste di relatrici, quattro esponenti del panorama scientifico nazionale, che attualmente ricoprono incarichi di rilievo presso l’Università di Pisa:

– Dott.ssa Delmastro Franca, ricercatrice presso Istituto di Informatica e Telematica del CNR Pisa, Unità di Ricerca Ubiquitous Internet;

– Dott.ssa Elena Levantini, primo ricercatore dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha ottenuto il prestigioso “Investigator Grant” dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro;

– Dott.ssa Vittoria Raffa, Professoressa associata di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Delegata per la promozione della ricerca nel settore delle scienze della vita.

– Dott.ssa Silvia Scali, Biologa marina, docente ed organizzatrice di eventi di divulgazione scientifica.

Scopo della conferenza, moderata dalla giornalista Isabella Piaceri, è fare incontrare gli studenti e soprattutto le studentesse, in procinto di scegliere il proprio percorso di studi universitari, con alcune professioniste che hanno saputo distinguersi in campo scientifico, per ispirarsi alla loro esperienza di studio e lavorativa.