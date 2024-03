Il Rugby Lucca femminile diventa protagonista anche sui social

RUGBY FEMMINILE - Lucca e il Rugby Lucca protagoniste sui canali social della Federazione italiana rugby. La Fir ha infatti pubblicato recentemente un video realizzato in occasione dell’evento “No ragazze, no rugby”, ospitato al Romei lo scorso 26 novembre.

Lucca è stata l’unica tappa toscana di questa bella iniziativa ed ha attirato ragazze provenienti da tutta la regione. Confermando ancora una volta come la società biancorossa rappresenti un importante punto di riferimento per il movimento femminile toscano. Nel video, viene dato ampio spazio alle ragazze lucchesi. Tra queste, Ginevra Pizzitutti (atleta) e Giulia Barbaro (giocatrice seniores) a cui viene chiesto cosa serve per superare gli stereotipi di genere con particolare riferimento alla palla ovale