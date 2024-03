La Darsena in festa per il varo del Benetti Diamond 44

VIAREGGIO - Cerimonia in grande stile per il battesimo della settima unità dello yacht di punta di casa Benetti. Il cantiere del gruppo guidato da Giovanna Vitelli - il numero uno al mondo - conferma la propria fiducia in Viareggio (malgrado le criticità del porto).

Con una emozionante cerimonia alla presenza di autorità e ospiti e di fronte a tanti cittadini assiepati sulle banchine della Darsena, è stato varato Papa Joe, settima unità del Diamond 44, gioiello di punta di casa Benetti. Lo storico cantiere, fresco dei festeggiamenti dei 150 anni, ha tenuto a battesimo l’imbarcazione commissionata da un facoltoso imprenditore austriaco, ormai in pensione, attivo nell’elettronica industriale e impegnato da alcuni anni anche nel sostenere la ricerca sul cancro.

Gli esterni sono del designer Giorgio Cassetta, gli interni del Benetti Style Department. Dieci cabine in tutto, 12 ospiti e otto membri dell’equipaggio. Un diamante del mare dal prezzo stimato, secondo il portale ItBoat.com, di circa 24 milioni di euro.

Un varo a scivolo in grande stile come non si vedeva da tempo. Per Benetti un’occasione per confermare la propria presenza sul territorio – dopo gli investimenti fatti ai Navicelli – e su Viareggio in particolare, nonostante i ben noti limiti infrastrutturali del porto in termini di pescaggio e di assi viari di collegamento.