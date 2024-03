Le Mura Spring si tuffa nei playoff; gara-1 dei quarti contro la PF Prato

BASKET B DONNE - Dopo il terzo posto in regular season, miglior risultato di sempre, inizia sabato il primo turno di playoff, esperienza nuova per gran parte delle ragazze del Green Lucca. Si tratta di eliminazioni dirette, ognuna al meglio di tre gare, su tre turni che decreterà la squadra campione di Toscana, titolata anche per giocarsi gli spareggi interregionali per l'accesso alla serie A2.

Siamo ai quarti di finale e le lucchesi di coach Biagi opsitano sabato (ore 18,30) la PF Prato, sesta in campionato, con la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa. Per quello che vale per le statistiche, durante il campionato Prato è stato battuto sia in andata (56-34) che al ritorno (59-78). nella regular season la top scorer biancorossa è stata l’ucraìna Vira Cherkaska con 318 punti (seconda assoluta in campionato) e la Mandroni per Prato con 238 punti quattordicesima invece nella classifica delle migliori marcatrici. Coach Biagi si aspetta di giocare playoff da protagonista anche se siamo in una fase del tutto particolare. Quello e quanto di buono fatto in campionato conta relativamente, se non per il fattore campo, perchè gli avversari sono tutti di buon livello. Tessaro & C. devono essere pronte e affrontare già la gara di sabato sera con l’intensità giusta e soprattutto con la mentalità adeguata a giocarsi questi playoff da protagoniste. Appuntamento dunque al Palatagliate sabato dove ci sarà l’occasione anche per iscriversi alla “Ego Women Run” a favore del Centro Antiviolenza “Luna” e dell’Associazione Silvana Sciortino contro le malattie neoplastiche.