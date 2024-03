Lo scrittore Marco Pardini e il suo nuovo libro “L’ultimo dono di Agnese”

MASSAROSA - E’ un periodo particolarmente impegnativo per il nostro “naturopata” Marco Pardini che oltre al ruolo di divulgatore etnobotanico nella trasmissione di Abramo Rossi " I colori del Serchio" che alterna a quello di “naturopata”, è ormai uno scrittore affermato. Infatti è da poco uscito il suo quarto libro (edito da Maria Pacini Fazzi) dal titolo “l’ultimo dono di Agnese” le radici non mentono mai.

In questo caso si tratta però della seconda opera di una trilogia di romanzi etonobotanici che uniscono la conoscenza delle erbe alla tradizione con uno spaccato storico sugli avvenimenti e personaggi rilevanti del 600 lucchese. In questo periodo spesso è chiamato a presentare il suo libro dalle piccole comunità (a Corsanico in questi giorni) ai grandi eventi. Pardini non si limita a raccontare il suo romanzo ma coinvolge e affascina il pubblico con le sue straordinarie interpretazioni botaniche che uniscono scienza e tradizione rendendo davvero unici i suoi racconti.