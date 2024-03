Marina di Carrara: quale futuro per l’ex Mediterraneo?

CARRARA - Dopo la conclusione della prima fase del percorso partecipativo sull’area dell’ex Mediterraneo, l’amministrazione è a lavoro per implementare il dialogo con i cittadini

Sono stati tanti gli incontri con i cittadini per raccogliere indicazioni e proposte sul futuro dell'area dove sorgeva l'hotel Mediterraneo nel cuore di Marina di Carrara. L'amministrazione, dopo aver aperto un percorso partecipativo che ha ricevuto un finanziamento ad hoc da parte della Regione Toscana con lo scopo di raccogliere le idee per aiutare a scegliere la destinazione migliore per l'area, si è rivolto anche alle scuole, ricevendo più di 150 elaborati dai ragazzi del liceo artistico ‘Gentileschi’, dell'istituto tecnico ‘Zaccagna’ e della scuola secondaria di primo grado ‘Buonarroti’.

Tra le idee innovative per il futuro, la realizzazione di spazi per cinema e teatro, sia all’aperto, con la creazione di una piazza dedicata, che al chiuso, e una biblioteca con funzione anche di aula studio. In tutte le ipotesi di trasformazione, una parte dell’area è stata dedicata a verde pubblico con una zona per picnic, gazebo, tavoli, zone relax con panchine, uno sgambatoio per cani, fontane e servizi igienici.