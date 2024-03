Monsignor Giulietti dal Santo Padre

LUCCA - E’ in corso presso la Santa Sede l’incontro tra i vescovi toscani e Papa Francesco. “Abbiamo portato all’attenzione del Santo Padre le difficoltà delle piccole parrocchie” ha raccontato monsignor Giulietti ai microfoni di Toscana Oggi.

E’ una tradizione che affonda le radici nel lontano 1585 e che punta a ribadire la collegialità e l’unità della Chiesa Cattolica: è in corso fino all’8 marzo la «Visita ad limina» dei vescovi toscani presso la Santa Sede. Durante la quattro giorni i responsabili delle diocesi della regione saranno impegnati in una serie di attività in Vaticano, prima fra tutte l’incontro con il Santo Padre. Come riferito da monsignor Paolo Giulietti nell’intervista realizzata da Toscana Oggi, nel corso dell’audizione il Vescovo di Lucca ha portato all’attenzione del Pontefice la situazione delle piccole parrocchie della provincia e il rapporto con le nuove generazioni. Nei prossimi giorni la delegazione dei vescovi toscani sarà in pellegrinaggio presso le tombe degli apostoli Pietro e Paolo, sarà ricevuta dai responsabili dei vari Dicasteri della Curia romana e officerà la santa messa in alcune importanti basiliche della capitale.