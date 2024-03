Pm10, Lucca è la seconda città più inquinata della Toscana

LUCCA - Secondo il report “Mal’Aria di città 2024” di Legambiente, Lucca è la seconda città dopo Firenze per inquinamento da Pm10.

Mentre migliorano i dati sull’inquinamento da Pm10 nel resto della Toscana è ancora preoccupante il numero dei superamenti nella Piana Lucchese, in particolare nella stazione di Capannori. Lo dicono i dati Arpat elaborati da Legambiente nel report “Mal’Aria di città 2024″. In particolare la centralina di Capannori è stata l’unica in Toscana a non aver rispettato la soglia dei 35 sforamenti annui, registrandone 38. una situazione non nuova visto che dal 2010 a oggi Capannori è stata per 13 anni in maglia nera, seguita da Montale e da Lucca centro . In Toscana, a fare peggio della piana lucchese, è solo Firenze, complici probabilmente i grandi cantieri della tramvia. Male anche i dati sul pm 2,5 che vede in vetta alla graduatoria regionale ancora una volta la Piana Lucchese e in Valdarno pisano.