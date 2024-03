Malva-show fa una tripletta; Tau travolge (3-0) il Figline

CALCIO D - La 27esima giornata del girone E di serie D proponeva la sfida del Comunale tra amaranto e gialloblu valdarnesi. Dominio assoluto della squadra di mister Venturi che s'impone 3 a 0 con tre reti del 19enne attaccante pugliese e si conferma al quinto posto in classifica.

22 mesi dopo da quel fatidico 11 maggio 2022 e quel 5 a 1 che fece il giro d’Italia (di bocca in bocca) e che costò ai valdarnesi la retrocessione per illecito sportivo. Tau Calcio e Figline si ritrovano per una sfida del tutto diversa dove in palio c’è solo un bel piazzamento in campionato. Il Tau è quinto e il Figline nono separati da 5 punti. Clima tiepido al Comunale nel quadro di una partita che gli uomini di Venturi vogliono vincere anche per riscattare la sconfitta di San Giovanni Valdarno. Da una valdarnese all’altra. Tre novità rispetto al Fedini: Zini, Noccioli e Bruno mentre il serbi Jokovic va in panchina. All’andata finì 1 a 1 con botta e risposta Zellini-Malva. Auguri a Lombardo, neo papà di Pietro. Padroni di casa in completo bianco, ospiti nel tradizionale gialloblu. Parte forte il Tau (6′) Antoni indiavolato rimette in mezzo per Noccioli che si gira lesto ma mette fuori d’una bava dalla porta di Pagnini. Ancora Tau Calcio (14′) Noccioli si libera al limite dell’area e calcia colpendo in pieno il palo poi sulla respinta da un metro Bruzzo calcia incredibilmente alto. E’ il preludio però al meritato vantaggio altopascese (15′) firmato da Malva, già a segno nel match di andata. Capparella inventa calcio e dalla destra crossa al centro per la testa del numero 9 (nella foto) che non sbaglia. Quasi allo scadere del primo tempo (42′) il raddoppio sembra fatto. Azione insistita di Noccioli che serve Malva il quale solo davanti al portiere si fa respingere il tiro da Pagnini di piede. In pieno recupero (47) manovra dettata da Bruno e cross arretrato per il solito Malva che in diagonale va vicino al 2 a 0. Vantaggio minimo al riposo che non avalla la netta superiorità del Tau. Chiami il 2 a 0 che arriva puntuale all’ottavo (8′) della ripresa: sula sinistra cross di Capparella per Bruno e ottima risposta del bravo Pagnini ma sulla respinta si avventa Malva che raddoppia e fa doppietta. Ottava rete stagionale per il quasi 20enne di Altemura di Puglia. Partita chiusa. Al 90esimo il Malva-day si concretizza col giovane attaccante pugliese che fila via in contropiede e uccella il povero Pagnini. Netta e bella affermazione del Tau che vince 3 a 0 e torna quello dei bei tempi per il quinto posto in classifica e un finale di stagione che può regalare altre soddisfazioni.