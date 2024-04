Al via i lavori per l’ampliamento della Casa della Salute di S. Leonardo in Treponzio

CAPANNORI - Da Casa della Salute a Casa della Comunità. I lavori per l'ampliamento del distretto socio-sanitario di San Leonardo in Treponzio, già riconosciuto come un'eccellenza del territorio, sono stati ufficialmente consegnati dal presidente della Regione Eugenio Giani, alla presenza dei vertici della Asl Toscana Nord Ovest e del Comune di Capannori.

Grazie ai fondi del Pnnr sarà realizzato uno spazio aggiuntivo di circa 200 metri quadrati, che aumenterà i servizi a disposizione delle famiglie del territorio. In particolare sarà ampliato il punto prelievi, maggiore spazio per la telemedicina e gli ambulatori di medicina generale, ambienti a disposizione per il volontariato.

Tempo di realizzazione della struttura aggiuntiva, circa un anno e mezzo. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Capannori Luca Menesini