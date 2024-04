BCLucca padrone sbanca Tortona e può sperare ancora nei playoff

BASKET B/INTERREGIONALE - Bella vittoria della squadra lucchese che supera nettamente fuori casa (62-85) il Derthona. Sul parquet dei piemontesi sinfonia biancorossa fin dall'inizio col primo quarto chiuso con un clamoroso 4 a 33. Da lì in avanti Barsanti & C. hanno controllato e gestito una partita che non ha avuto storia. Nel girone In Silver rimane adesso la gara interna di domenica prossima contro il Borgomanero.

La breve cronaca di una partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di coach Leonardo Olivieri. Come accennato il Bcl parte a razzo e ammutolisce il pubblico piemontese ma soprattutto non lascia spazio ai locali di coach Ansaloni che non ci capiscono nulla. Col trascorrere dei minuti il Derthona prova a reagire e a mettere fuori la testa che però significa all’intervallo lungo un più che eloquente 30 a 54. Difficile rimontare una squadra, quella lucchese appunto, che ha giocato da squadra. Alla fine saranno ben cinque (Burgalassi, Lippi, Simonetti, Del Debbio e Trentin) gli elementi a finire in doppia cifra che di per sè non ha bisogno di ulteriori dettagli. Nella seconda parte del match Olivieri si permette anche qualche rotazione visto l’ampio margine che sfiorerà a a ripetizione il +30. La gara fila via in scioltezza e senza ulteriori problemi col pensiero rivolto già alla prossima partita, quella di domenica 21 aprile (ore 18) al Palatagliate contro il Borgomanero. Vincere quella gara è possibile, anzi più che fattibile, ma da solo non basterebbe a chiudere tra le prime due e passare così alla fase finale dei playoff. Sarà infatti necessario che lo Spezia perda una delle ultime due partite che deve ancora giocare: a Borgomanero oppure in casa con il Gallarate.