Blitz nei distributori, sequestrati migliaia di litri di gasolio

PROVINCIA DI LUCCA - I sequestri nelle province di Lucca, Massa Carrara e Siena. Quattro persone denunciate

Quattro denunciati e sequestro di oltre 18500 litri di gasolio in Toscana nell’ambito di un piano della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per controlli sulla distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti. I sequestri nelle province di Lucca, Massa Carrara e Siena. Nelle verifiche ai distributori di carburante è emerso che alcuni di essi commercializzavano gasolio non conforme agli standard previsti perché aveva “un punto di infiammabilità inferiore a quanto prescritto”. L’attività è stata eseguita anche avvalendosi dei Laboratori chimici Adm, sia quello fisso di Livorno che quelli mobili in dotazione. I controlli hanno impedito di immettere sul mercato oltre 18.500 litri di carburanti irregolari.