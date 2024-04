Castelnuovo, entrata in funzione la rotatoria sulla provinciale 72

CASTELNUOVO - E’ arrivato a compimento, con l’apertura della nuova rotatoria sulla SP 72 a Castelnuovo, il primo tassello di un’operazione ben più ampia del costo totale di 21 milioni che riguarda l’area industriale e della stazione di Castelnuovo.

Proprio in occasione dell’apertura è stato fatto il punto sugli interventi in corso nell’area mirati a sostenere il polo industriale della Città, con una vera e propria rivoluzione del traffico nella zona.

Il Geom. Vincenzo Suffredini – uno dei Responsabili Unici dei Progetti del Comune con il Geom. Vincenzo Canozzi, ha nell’occasione ripercorso le tappe del complesso intervento partito dall’investimento di Ferrovie dello Stato e al conseguente accordo sullo scalo merci; da qui l’impegno dell’Amministrazione Comunale per una soluzione alternativa alla chiusura del passaggio a livello, trovata con l’ottenimento di un da 3 milioni e 690 mila euro del Ministero dell’Interno che ha portato ad avviare i lavori di realizzazione del sovrappasso ferroviario e il collegamento con il raccordo all’area industriale.

A questo primo finanziamento, è poi seguito il secondo da 1 milione di euro della Regione Toscana che ha permesso di migliorare la progettazione per costruire, attraverso, appunto, la nuova rotatoria, il raccordo del sovrappasso con la strada provinciale. Primo tassello realizzato per una nuova viabilità per Castelnuovo:

Tra i vari interventi che rientrano nell’operazione generale da ricordare anche un investimento della Regione sul fabbricato della stazione: un intervento questo – ormai ultimato – che porterà alla riqualificazione di tutti i locali del primo piano.