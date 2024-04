Gaia, Arisa, Capossela; tris d’assi per il concerto del 1 maggio a Capannori.

CAPANNORI - Torna con grandi nomi della musica italiana il Concertone gratuito del 1° Maggio a Capannori, la tradizionale kermesse musicale promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Toscana e con LEG Live Emotion Group.

A salire sul palco di Piazza Aldo Moro saranno 3 amatissimi big della musica italiana: alle ore 16.00 Gaia, una dei più talentuosi artisti under 30 italiani, alle ore 17.00 Arisa, cantante e personaggio televisivo dalla voce inconfondibile e alle ore 18.00 Vinicio Capossela, cantautore, ri-trovatore, immaginatore, sul palco di Capannori con FAN FATH AL, la fanfara balcanica.

“Anche quest’anno l’ormai storico concerto del 1° Maggio di Capannori offre una proposta musicale di grande qualità con importanti nomi di richiamo della musica italiana ed un’artista della nuova generazione, ma già molto affermata, per andare incontro ai gusti di tutte le età – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -.La festa dei lavoratori sarà celebrata a Capannori con tanta buona musica all’insegna del divertimento, ma non mancherà, come sempre, un momento di riflessione sui temi del lavoro in un periodo non certo facile, grazie alla presenza delle organizzazioni sindacali”.

Un cast d’eccezione per un evento speciale di musica, condivisione e parole.