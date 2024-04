Gli Azzurrini superano il Galles in uno stadio Ferracci strapieno

VIAREGGIO - Sabato pomeriggio al Torre del Lago l’Italia U19 ha chiuso il proprio ciclo internazionale con una vittoria sul Galles per 46-36. Prima volta per una Nazionale di Rugby in provincia di Lucca.

Una vittoria azzurra netta, una cornice di pubblico degna di un’amichevole di lusso e una giornata che rimarrà nella storia dello sport locale. Sabato pomeriggio nella cornice dello stadio comunale Ferracci di Torre del Lago, di fronte a circa 2mila spettatori, l’Italia U19 di rugby ha battuto nettamente la nazionale del Galles con un buon 46-36 chiudendo il proprio ciclo internazionale di categoria al termine di una partita combattuta ma sempre condotta dai ragazzi di Alessandro Castagna.

L’Italia ha giocato un ottimo primo tempo, in particolare aprendo la gara alla grande con 15 punti nei primi 10 minuti. Nel finale di primo tempo si segna molto: in dieci minuti si alternano due mete per gli ospiti e due per l’Italia che consentono agli Azzurrini di continuare a guidare la gara per 29-12 all’intervallo.

A inizio ripresa i giovani Dragoni rientrano subito in partita. Il Galles si riavvicina sotto il break, l’Italia riesce a resistere all’assalto degli ospiti malgrado i numerosi tentativi. “Siamo contenti della vittoria, anche perché era l’ultima partita di questo ciclo under 19″ – ha dichiarato Alessandro Castagna, Responsabile tecnico dell’Italia U19.

Soddisfatti per l’esito di una giornata di sport memorabile l’amministrazione comunale di Viareggio e i Titani, il gruppo guidato dall’ex campione azzurro Denis Dallan che in quasi dieci anni ha fatto di Torre del Lago la casa del rugby della costa toscana. Un’amichevole chiusa nel segno del fair play in uno speciale terzo tempo all’hotel Esplanade dove le due Nazionali hanno festeggiato e brindato insieme allo sport.