I 90 anni di attività dei Cicli Poli, una vita vissuta per la bicicletta

CICLISMO - Una lunghissima attività, iniziata nel lontano 1934 e che quest'anno festeggia i 90 anni di vita. Parliamo di Cicli Poli che in piazza Santa Maria è ormai qualcosa di più, molto di più di una semplice attività commerciale, che fa parte integrale del tessuto sociale, storico e sportivo della città di Lucca.

Ormai da anni tanti anni è Pierluigi Poli a gestire con abilità e affabilità il negozio ma fu il padre Antonio ad avviare l’esercizio e a dare il là ad una storia gloriosa. Domenica scorsa proprio nella sede storica di piazza Santa Maria si sono celebrati ufficialmente i 90 anni di vita. L’emozione e la gioia traspaiono in modo netto negli occhi lucidi e nella voce di Poli. Da qui, e questa non è storia è leggenda sono passati alcuni dei più grandi di sempre del glorioso anche se un pò arrugginito ciclismo italiano. Lo stesso Campionissimo Fausto Coppi col quale si era cementato un rapporto di amicizia e poi Ginettaccio Bartali che lui poi era di queste parti: da Ponte a Ema a quella diventata la Garfagnana delle figlia Bianca Maria. In tempi più recenti un altro grande Francesco Moser, campione trentino ma cresciuto in Toscana che ha illuminato gli anni ’70 e ’80 dell’italico pedale. Un compleanno festeggiato con amici, sportivi ma erano presenti anche le istituzioni con il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’Assessore Fabio Barsanti e l’Assessore regionale Stefano Baccelli. In definitiva è stato davvero un compleanno speciale anche perchè dopo quasi 40 anni il Giro d’Italia sta per tornare a Lucca. Lo farà mercoledì 8 maggio, questione di pochi giorni.