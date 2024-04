Spiccare il volo… grazie al Lions

Capannori - L’Aeroporto di Lucca-Tassignano ospita l’edizione 2024, di “Volare senza limiti”: l’iniziativa, organizzata dai Lions Clubs della Toscana, ha permesso a un gruppo di persone con bisogni speciali di spiccare letteralmente il volo

Una due giorni di emozioni forti per 150 ragazzi che grazie ai 20 Lions Club della Toscana hanno avuto l’occasione di spiccare letteralmente il volo. Sì perché oggi dall’aeroporto di Lucca-Tassignano sono decollati 5 aerei che per 20 minuti hanno permesso a dei passeggeri particolarmente emozionati di godersi lo spettacolo di Lucca e della Piana dal cielo. Un’esperienza straordinaria anche per chi è rimasto a terra. Volare senza limiti proseguirà ancora nella giornata di domani per permettere a tutti coloro che si sono prenotati di vivere questa straordinaria esperienza.