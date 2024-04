La Festa della Madonna dei Ferri, Santa patrona del Comune di Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO - Cerimonia religiosa di grande impatto emotivo a Borgo a Mozzano per la Festa della Madonna dei Ferri Santa Patrona della cittadina della MediaValle del Serchio.

Grande partecipazione alla celebrazione solenne della “Madonna dei Ferri” (gia’ Madonna delle grazie) a Borgo a Mozzano che si festeggia nella prima domenica in Albis e soprattutto il lunedì successivo. La cerimonia si è aperta con i solenni vespri nella Chiesa parrocchiale di San Jacopo celebrati da Don Francesco Maccari, con la partecipazione oltre del sindaco Patrizio Andreuccetti anche del presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo in visita in Valle del Serchio.

Al termine della celebrazione una lunga processione con la presenza di tutte le compagnie del comune e le associazioni del territorio, molto nutrita la presenza dei componenti della Misericordia di Borgo a Mozzano.

Il corteo si è mosso verso il quartiere Venezia per una preghiera alla Madonna del soldato per poi dirigersi presso la piccola Chiesetta che si trova all’ingresso del paese nella zona sud e che ospita l’icona della Madonna dei Ferri, molto venerata nella cittadina della quale dal 954 e’ la Santa Patrona