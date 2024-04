L’ex senatore viareggino Ferrara candidato alle Europee

Gianluca Ferrara nelle consultazioni interne al Movimento 5 Stelle è risultato il più votato in Toscana e complessivamente il secondo nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Toscana.

In virtù di questo risultato sarà tra i primi nella lista del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Centro. L’ex senatore viareggino, coordinatore del M5S in provincia di Lucca, ha dichiarato: “In virtù del valore fondamentale della Pace che ho sempre portato avanti in Parlamento, del mio ruolo di capogruppo in Commissione Esteri, dell’Osce e del Consiglio d’Europa, sarò lieto di dare il mio contributo alle prossime elezioni. Al Parlamento europeo è indispensabile non solo imporre politiche di pace, ma della legalità, del lavoro, della tutela dell’ambiente e delle categorie più svantaggiate. Noi ci saremo con la nostra esperienza e coerenza”.

Ferrara fu eletto in Senato nel 2018 e ricandidato alle politiche del 2022 ma senza risultare eletto. Nel 2019 il M5S nella circoscrizione Centro aveva eletto due europarlamentari con circa il 16% dei voti.