Mareggiate, contributo di Cna ai balneari danneggiati: ma mancano i soldi del Governo

VIAREGGIO - CNA Toscana consegna 14.000 euro alle imprese balneari della Versilia colpite dagli eventi meteo estremi di novembre 2023. Ma i veri ristori attesi dagli imprenditori sono quelli del Governo: di questi ancora non c'è traccia.

Arrivano i primi soldi per le imprese balneari versiliesi colpite dalle mareggiate record di novembre. Purtroppo non si tratta ancora dei risarcimenti danni previsti dal Governo – per i quali i tempi sono ancora incerti – bensì dei fondi raccolti dalla Cna Toscana che ha incontrato gli imprenditori nella sede viareggina dell’associazione. 14mila euro raccolti dagli artigiani: 20 gli assegni consegnati ad altrettanti balneari.

Un milione e mezzo di euro i danni provocati dal maltempo di novembre in Versilia, a causa degli allagamenti di cantine e seminterrati. La vera partita dei ristori è quella che riguarda i 66 milioni di euro stanziati dal Governo per la Toscana in virtù della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. 3,7 milioni sono destinati alle province di Lucca e Massa-Carrara. Ma i soldi – a distanza di quasi sei mesi – non sono ancora arrivati.