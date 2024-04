Paolo Andreucci cerca di tornare in alto al rally Regione Piemonte

MOTORI - Paolo Andreucci, navigato da Rudy Briani, è pronto a prendere il via al secondo appuntamento del campionato italiano assoluto rally Sparco 2024. Al volante della Citroen C3 Rally2 del Team Turbocar Sport Italia gommata MRF Tyres (foto Mario Leonelli) ci sarà il pluricampione garfagnino (14 titoli assoluti in carriera), portacolori della Scuderia Ro Racing di Rosario Montalbano.

Ucci alla riscossa ? Chissà. Continua il lavoro di sviluppo delle coperture MRF Tyres per Paolo Andreucci, che nel prossimo fine settimana sarà al via del Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in programma venerdì 12 e sabato 13 aprile. Il grande campione garfagnino (14 titoli assoluti in bacheca) portacolori della scuderia Ro racing di Rosario Montalbano prenderà il via nell’impegnativa gara su asfalto al volante della Citroen C3 Rally2 del Team Turbocar Sport Italia e sarà affiancato, come di consueto, dall’ormai fidato ed esperto navigatore Rudy Briani. Nonostante la delusione per il mancato via al Rally della Val d’Orcia, Paolo Andreucci era comunque presente a Radicofani. Ha riscosso notevole successo l’MRF Trophy Italia terra, trofeo riservato per gli specialisti delle strade bianche, che alla sua prima edizione può contare già sulla partecipazione di oltre 20 equipaggi. Tornando al CIAR dopo il settimo posto al Ciocco con un finale in bel crescendo il popolare Ucci conta di migliorare la propria performance e magari anche di poter lottare per una posizione a ridosso del podio.