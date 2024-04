Progetto Pinqua, entro un mese partono i lavori in via Garibaldi a Castelnuovo

CASTELNUOVO - È stato presentato presso la Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana, il progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile in via Garibaldi da destinare ad uso abitativo e sociale i cui lavori – già appaltati – partiranno a breve.

Il complesso intervento rientra in un più ampio progetto di rilancio dal titolo “Abitare la Valle del Serchio” che vede interessati 13 Comuni della Garfagnana; un programma di investimenti previsto dal PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che vede coinvolta la Regione Toscana la quale si avvale, per l’attuazione, delle proposte progettuali dell’Unione Comuni Garfagnana.

Complessivamente il progetto prevede 39 interventi, di cui 25interessano il territorio della Garfagnana e riguardano 13 dei 14 Comuni che compongono l’Unione Comuni Garfagnana. Le risorse a disposizione – per i soli interventi da realizzare in Garfagnana – ammontano ad oltre 14,4 milioni di euro: 9,4 milioni (fondi PNRR PINQUA), 2,8 milioni (contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), 691 mila euro (fondo opere indifferibili per coprire l’aumento dei prezzi), 1 milione (Regione Toscana) e 476 mila 150 euro (fondi comunali).

Per quanto riguarda Castelnuovo si recupererà , con un intervento da 2 milioni di euro, l’edificio degradato del centro storico in via Garibaldi – oggi inagibile – che verrà completamente riqualificato e destinato ad uso abitativo e sociale

I lavori – già appaltati – partiranno nel giro di un mese e si concluderanno nell’arco di circa un anno.