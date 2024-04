Record di abbonati e spettatori per la stagione di prosa di Pietrasanta

PIETRASANTA - Si è chiusa ieri sera con successo con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo” la stagione di prosa invernale 2023/2024 del Teatro Comunale “Cesare Galeotti” organizzata e promossa dalla Fondazione Versiliana con il supporto del Comune di Pietrasanta e della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Una stagione record per la Fondazione Versiliana che ha collezionato il più alto numero di abbonati degli ultimi anni con ben 392 abbonamenti staccati (267 quelli dell’anno scoro). Inoltre è stato registrato il sold-out ad ogni spettacolo messo in scena.

3.551 sono stati gli spettatori che hanno assistito agli 8 spettacoli in cartellone, a cui si aggiungono i 433 spettatori del balletto “Lo Schiaccianoci”, evento natalizio inserito in stagione come fuori programma, per un totale di 3.984 presenze complessive.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati – commenta il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, che rivendica con questi numeri “la validità del nostro progetto culturale e artistico ed evidenzia la cura che poniamo nei confronti dei nostri spettatori che apprezzano le proposte e sono sempre più fidelizzati.”