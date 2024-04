Riciclaggio, due professionisti nel mirino della finanza: multe fino a 50 mila euro

Due professionisti della Provincia di Lucca sono finiti nei guai a seguito dei controlli delle fiamme gialle

Due professionisti sono finiti nel mirino della guardia di finanza con l’accusa di gravi violazioni delle normative antiriciclaggio. Dopo i controlli delle fiamme gialle, entrambi gli imprenditori (uno con studio a Capannori, l’altro a Viareggio) rischiano multe fino a 50 mila euro per pratiche non idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. I riscontri ottenuti dagli specialisti del Nucleo di polizia economico finanziaria nei confronti dei professionisti giuridico contabili della provincia di Lucca hanno consentito di accertare, in un caso la totale assenza del presidio antiriciclaggio e il conseguente accertamento di violazioni amministrative in relazione a 98 clienti dello studio, nell’altro due distinte condotte omissive, tra cui la mancata segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria. Sono illeciti ritenuti dal legislatore piuttosto insidiosi, che come detto prevedono anche maxi sanzioni, fino a 50 mila euro