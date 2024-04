Questa dimostra il talento straordinario e la passione degli atleti lucchesi che si cimenteranno sia nella prova maschile e femminile nonchè in quella mista di slalom e discesa. Al loro fianco atleti veneti, regione il Veneto espressione di assoluta tradizione. Dunque quattro azzurri che si cimenteranno nell’importante e prestigiosa competizione croata. Un magnifico poker di atleti cresciuti nella realtà della squadra congiunta RKA Rockonda e Garfagnana Rafting, sotto la guida capace del brillante e abile allenatore Fabio Corsi. Ma al di là dei meriti di Corsi tutto il gruppo dirigenziale ha lavorato in modo alacre e instancabile per garantire che gli atleti suddetti potessero allenarsi e competere a livello nazionale e meritare questa importante opportunità anche sul palcoscenico internazionale. Da aggiungere che alle spalle di Nina, Clara, Gelso e Tommaso scalpitano altri giovani atleti che, nonostante il loro impegno e i successi ottenuti, non sono stati selezionati in questa occasione ma che sapranno senza dubbio trovare il loro spazio in futuro e che costituiscono una parte fondamentale nella realtà del rafting lucchese.