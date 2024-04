Un solidissimo Rudy Michelini è nella top-five al Rally dell’Elba

MOTORI - Il driver portacolori della scuderia Movisport conclude in quinta posizione assoluta l’appuntamento inaugurale di International Rally Cup, sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport, vettura equipaggiata con gomme Pirelli e condivisa con Nicola Angilletta. Gara vinta, anzi dominata, da Simone Campedelli con alle note la luchese Tania Canton.

Rudy Michelini è quinto assoluto al Rallye Elba: il pilota lucchese, schieratosi alla chiamata di apertura di International Rally Cup con la Skoda Fabia Rally2 Evo del team MM Motorsport, si era reso protagonista all’avvio di gara occupando la terza posizione assoluta. Riscontri che hanno confermato la bontà del pacchetto tecnico condiviso con il copilota Nicola Angilletta, ridimensionati da una penalità di venti secondi inflitta per aver oltrepassato, seppur per pochi chilometri orari, il limite di velocità in una delle slow zone predisposte dagli organizzatori. Le fasi successive della corsa hanno visto il driver portacolori della scuderia Movisport costantemente in quarta piazza, dovendo retrocedere di una posizione sugli ultimi chilometri del confronto. Un risultato, quello conquistato da Rudy Michelini al debutto nella International Rally Cup, che avrebbe potuto assumere contorni ancora più marcati ma che – in ottica campionato – ha confermato la verve che lo aveva contraddistinto negli appuntamenti di apertura della stagione sportiva, condizionata da una serie di episodi sfortunati sia al Rally Il Ciocco che al recente Rally Regione Piemonte. Per Rudy Michelini, il Rally dell’Elba – oltre che a garantire i primi punti di campionato – è valso come un importante test in vista della Targa Florio, terzo appuntamento di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che lo vedrà al via tra due settimane. È una pedana d’arrivo che non ha garantito il risultato sperato alla vigilia, quella calcata da Flavio Brega a conclusione del Rallye Elba, appuntamento inaugurale di International Rally Cup svoltosi nel fine settimana sulle strade dell’isola toscana. Il pilota bresciano, chiamato ad interpretare nuovamente la Skoda Fabia Rally2 Evo a distanza di una settimana dal Rally Prealpi Orobiche, ha concluso in diciannovesima posizione assoluta. Un risultato condizionato da un problema accusato – nel corso della terza prova speciale – alla trasmissione, componente che il team MM Motorsport ha sostituito in sede di parco assistenza.