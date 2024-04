Sanità e territorio, l’impegno della Regione: più integrazione col sociale

Firenze - In attesa della presentazione a giorni dei progetti della Casa della Comunità di Capannori e dell’Ospedale di Comunità di Barga, la Regione Toscana fa il punto su un nuovo modello di gestione che tenga sempre più insieme servizio sanitario e servizio sociale.

Un nuovo modello di sanità per definire come dovranno funzionare e dialogare tra loro nuove infrastrutture, nuove tecnologie e nuovi servizi. Nel corso del convegno che si è tenuto al Meyer di Firenze, la Regione Toscana ha fatto il punto della situazione dandosi come priorità quella di assicurare un servizio migliore ai più fragili:

Simone Bezzini, assessore alla Sanità della Regione Toscana

Tra gli obiettivi della Regione, anche quello di rafforzare la sinergia tra servizi sanitari e sociali

Serena Spinelli , assessora al Sociale della Regione Toscana,.

Tra le opere finanziate con il Pnrr a livello regionale ci sono 77 case di comunità, per cui sono stati investiti 128 milioni; 23 ospedali di comunità finanziati con 64 milioni e 37 centrali operative territoriale, per una spesa di 134 milioni. Tra le nuove opere in fase di realizzazione anche la Casa della Comunità di San Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori e l’Ospedale di Comunità di Barga, i cui progetti saranno presentati nei prossimi giorni.