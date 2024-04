Serie D: versiliesi ko, sorridono Ghivi e Tau

CALCIO - La 31esima giornata del Girone E del campionato di Serie D Toscana chiude con la Pianese prima in classifica. Male le versiliesi. Bene il Ghiviborgo. Il Tau guadagna i tre punti e va al quarto posto in classifica con 55 lunghezze.

Il Real Forte Querceta per il campionato di serie D ha perso a Grosseto con il punteggio di 3-0 con i gol di Marzieri, autore di una doppietta, e di Violante in pieno recupero.

Sconfitta per il Seravezza Pozzi in casa con il Poggibonsi 2-1: doppietta di Bellini per gli ospiti e rete di Delorie in pieno recupero per i padroni di casa, ma ormai era troppo tardi per poter recuperare.

Il Ghiviborgo sul campo del Sansepolcro ha conquistato una vittoria importante per 2-1. Rete di Carli per gli ospiti che sbloccano il risultato al 21′; poi allo scadere del primo tempo c’è il pareggio di Ferri Marini, ma nella ripresa è di Lepri la rete della vittoria.

Il Tau Altopascio fra le mura amiche ha superato il Ponsacco per 2-1 grazie alla doppietta di Noccioli che riprende due cross di Odianose e per gli ospiti gol di Bologna alla mezz’ora. Tau che sfiora il terzo gol, una vittoria che porta la squadra di mister Venturi al 4° posto in classifica.

Eccellenza: Cuiopelli-Masese 3-2, River Pieve-Pontebuggianese 1-1, Cecina-Camaiore 2-2.

Promozione: Castelnuovo-Viareggio 1-1, Lampo-Pietrasanta 1-1, Pontree,molese-Monsummano 0-1, SM Avenza-Pieve Fosciana 6-3.

Rip. Larcianese