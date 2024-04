Trissino e Follonica Ok in gara-1

FORTE DEI MARMI - Pronostici rispettati nelle partite dei quarti di finale del campionato di A1 di hockey su pista (Sandrigo-Trissino 1-4 e Grosseto-Follonica 3-4) con Forte dei Marmi che dopo aver vinto la prima in veneto gioca in casa il ritorno sabato sera contro Bassano

Il Trissino subito in vantaggio dopo 2 minuti, grazie alla rete di Gavioli . Raddoppio al 10° in azione veloce per Mendez,.Il Sandrigo sfiora il gol con Moyano, Ghirardello e Schiavo il portiere : Zampoli ci mette del suo per mantenere il vantaggio, ma nulla può a due minuti dallo scadere, quando Ardit segna. La vera svolta della gara è nei primi minuti della ripresa, quando il Trissino perviene al 3-1 ancora con Mendez, che fissa poi il punteggio definitivo sul 4-1, domenica alle 18 gara due a Trissino.

Il Follonica passa in vantaggio a Grosseto grazie ad una giocata in area di Marco Pagnini sull’assist del cugino Federico. Risposta immediata dei padroni di casa con un tiro in area di Rodriguez sul passaggio di Saavedra. Pochissimi secondi più tardi, atterramento in area di De Oro che dal dischetto del rigore supera Barozzi (2-1). Il Follonica pareggia con Davide Banini che batte Català (2-2). Nella ripresa i ragazzi di Sergio Silva passano con un tiro dai 10 metri di Federico Pagnini. Davide Banini recupera una pallina e non ci pensa due volte di irrompere in area ed a realizzare la rete del 2-4. La risposta di Stefano Paghi la cui conclusione si insacca in rete. Federico Pagnini e Davide Banini falliscono in una manciata di secondi un rigore ed un tiro diretto. Infiniti gli ultimi minuti con il Grosseto tutta avanti, fallendo anche un rigore a 110 secondi dalla sirena con De Oro, vince il Follonica la replica domenica alle 18 al Capannino.