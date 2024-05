Al via la campagna marchigiana della Pro Cycling Team

CICLISMO - Dopo le confortanti prestazioni offerte al Giro della Campania e al Gran Premio Liberazione, la Pro Cycling Team torna in strada per continuare nel percorso di crescita. Nel prossimo weekend la formazione del direttore generale Manuel Fanini sarà impegnata a Porto S. Elpidio (sabato 11 maggio) e a Corridonia (domenica 12).

Con il direttore sportivo Denys Zhulavskiy ci saranno le ucraine: Alina Bohdan (22 anni), Anastasiia Ishman (29), Yuliia Nilova (19), Kateryna Naberezhna (34), Nataliia Safroniuk (20), Viktoria Parkhomiuk (23), Daria Bilous (19) e Olha Dehtiar (19).

Rispetto alle precedenti convocazioni, il team lucchese ha aggiunto due giovanissime (Daria e Olha) che hanno bisogno di fare un po’ di esperienza. “Le due, come tutte le altre – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – hanno un buon “motore” e delle buone prospettive ma si devono “fare le ossa”. L’occasione, quindi, è di quelle ghiotte”. Il Ds Zhulavskiy, anche lui ucraino, crede molto in loro e per questo le ha fortemente volute inserire nel gruppo delle più esperte.