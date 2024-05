Festa per la riapertura al pubblico della Rocca di Castelnuovo

CASTELNUOVO - Tanta gente e tanta emozione a Castelnuovo alla presentazione de ‘Il Palazzo di Atlante - Museo furioso della Rocca Ariostesca”, monumento simbolo di Castelnuovo di Garfagnana. Presenti all’evento tra gli altri il Sindaco di Castelnuovo Garfagnana e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Tanta gente e tanta emozione a Castelnuovo alla presentazione de ‘Il Palazzo di Atlante – Museo furioso della Rocca Ariostesca” , monumento simbolo di Castelnuovo di Garfagnana.

Presenti all’evento tra gli altri il Sindaco di Castelnuovo Garfagnana, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, la vicepresidente di Promo Pa Fondazione Francesca Velani, coordinatrice artistica del progetto e la regista Ana Shametaj, direttrice artistica della messa in scena.

Dopo anni di restauro, è stato finalmente possibile ammirare una Rocca completamente restaurata e per la prima volta entrare all’interno della Torre Campanaria per vivere l’esperienza di un’opera d’arte multimediale e scenografica pronta a stupire e affascinare con un percorso tutto da scoprire.

Il nuovo complesso museale e polifunzionale è figlio di un percorso di riqualificazione che dal 2019 è stato sostenuto congiuntamente dal fondo “Cantiere Estense” dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Adesso, a partire da domenica 5 maggio, il pubblico potrà visitare questo luogo speciale.