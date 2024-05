I lituani del Vilnius concedono il bis al 31esimo torneo Cefa

MINIBASKET - Bis lituano alla 31esima edizione del torneo di minibasket internazionale organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Una tre giorni con il basket e l’amicizia come protagonisti, tante partite ma anche tanti momenti di coesione fuori campo nella solita festa del minibasket che la “macchina” guidata dal presidente Vincenzo Suffredini cura con grande maestria.

L’aspetto sportivo passa quasi in secondo piano di fronte ai sorrisi e alle emozioni che i ragazzi, categoria Aquilotti (nati dal 2012 al 2014) regalano sul campo e fuori dal campo. Ha vinto il SKM Sostines Krepsinio Mokykla Vilnius bissando il successo del 2023 e superando in finale lo Zadar Prvi Kos che a Castelnuovo è di casa avendo vinto il trofeo ben sette volte ma che manca da un lustro sul primo gradino più alto del podio. Finale terzo quarto posto tutta Toscana con il Don Bosco Livorno, campione della fase regionale, che ha superato la Cestistica Audace Pescia. Tre giorni di sfide tra il palazzetto di Castelnuovo e la palestra dell’Isi Garfagnana con i gironi chiusi in questo modo: nel gruppo A primo posto per i croati di Zadar davanti a Massa e Cozzile (Pistoia), Lucca Skywalkers e Eteila Aosta, nel girone B hanno primeggiato i lituani di Vilnius davanti a Olimpia Taggia (Imperia), Lucca Academy Basket e Invictus Livorno, infine nel C primo posto per il Don Bosco con la Cestistica Audace Pescia miglior seconda, poi gli ungheresi del Blf Kk Budapest e i padroni di casa del Cefa Basket Castelnuovo. Tra i tanti momenti della festa, la consegna della 20esima edizione del memorial Danilo Boschi, per ricordare l’ex dirigente del Cefa scomparso in un tragico incidente sul lavoro. La vedova Maela ha consegnato il premio a Tommaso Fantoni, giocatore di basket oggi in forza alla Libertas Livorno, con un passato alla Reyer Venezia, Torino, Scafati e Ferrara e 37 presenze con la maglia della nazionale azzurra. Fantoni è cresciuto nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, squadra che prende parte al torneo ed è stato travolto dall’affetto dei ragazzi delle squadre partecipanti. Ora un po’ di riposo poi il Cefa dovrà programmare la prossima stagione sportiva tenendo sempre come obiettivo il fiore all’occhiello: il torneo internazionale così cresciuto e affermato in oltre 30 anni di storia. La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano.