In vendita l’Istituto Giorgi

LUCCA - La struttura che per decenni ha ospitato i ragazzi della scuola professionale nel centro storico di Lucca, è fra gli immobili che la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha deciso di mettere in vendita

Finisce sul mercato immobiliare lo storico l’edificio dentro le mura che per anni ha ospitato l’Itituto professionale e le migliaia di ragazzi che lo hanno frequentato. Con l’approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale degli investimenti 2024-2026, la Camera di commercio ha confermato la volontà di dismettere parte delle proprietà immobiliari non più utilizzate per mettere a disposizione nuove risorse per le imprese e il territorio.

Oltre ai tre appartamenti già in vendita e facenti parte del maggior complesso di Corte Campana, sarà prossimamente pubblicato il bando per la vendita dell’immobile di Via del Giardino Botanico, un tempo sede dell’Istituto Professionale Giorgi. “Vogliamo accelerare il processo di dismissione degli immobili inutilizzati per poter fare nuovi investimenti sul territorio lucchese, – afferma Valter Tamburini, Presidente della camera di commercio Toscana Nord Ovest – ristrutturare la sede storica di Corte Campana e completare il Polo tecnologico lucchese, centro di trasferimento tecnologico del cartario e delle nuove tecniche costruttive green”. La camera di Commercio Toscana Nord Ovest lavorera’ quindi ad un processo con varie tappe, che porterà a realizzare nuovi interventi. Delle proposte di acquisto si occupa l’Ufficio Patrimonio della sede di Lucca.