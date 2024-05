Impresa del Le Mura Spring che trionfa nella Coppa Toscana u.17

BASKET GIOVANILE - La formazione under 17 del Le Mura Spring Lucca vince la Coppa Toscana di categoria battendo 51-41 in finale sul neutro di Volterra il Jolly Acli Livorno. Un successo meritato, bellissimo e in parte inaspettato per le ragazze di Chiara Tessaro poichè alla vigilia le labroniche erano considerate la squadra da battere.

Il Jolly Livorno veniva da un percorso netto nella fase di Coppa Toscana, e sembrava il logico predestinato alla vittoria, ma si è trovato al cospetto una squadra lucchese compatta e determinata a sovvertire il pronostico. Gara in equilibrio nella fase iniziale, nel secondo quarto le livornesi, con due triple consecutive tentano un allungo sul 21-15, ma le Spring ricuciono con calma e passano ancora in vantaggio all’intervallo lungo sul 25-27. La svolta nel terzo quarto quando le biancorosse serranno le fila difensive, raddoppiando in area sulle bocche da fuoco avversarie e al contempo colpiscono in contropiede. Al sesto minuto il vantaggio delle lucchesi è già sul +9 (28-37), per toccare la doppia cifra all’ottavo minuto (29-39) e chiudere il quarto sul 31-39. Ultimo quarto in controllo Spring che mantengono il vantaggio intorno ai 10 punti, mentre i secondi passano e si aspetta solo che la sirena certifichi la vittoria delle lucchesi. Alla fine è trionfo per tutto l’entourage del Le Mura Spring che va a cogliere una vittoria di prestigio a livello giovanile ma che è sicuramente di buon auspicio anche per la nuova DS della prima squadra Imma Gentile.