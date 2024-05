Noitv insieme alla Asl aumenta l’informazione tradotta nella lingua dei segni

PROVINCIA - Noitv diventa ancora di più la televisione di riferimento in Toscana per le persone sorde o affette da ipoacusia. La nostra emittente, che già manda in onda un telegiornale tradotto nella lingua dei segni, si è aggiudicata un bando promosso dalla Asl Toscana Nord Ovest, per sviluppare ulteriormente questo tipo di comunicazione.

L’annuncio è stato dato a Pisa nell’ambito della presentazione di “Abc – Abbattere le barriere della comunicazione”, una serie di iniziative finanziate dal Fondo per l’inclusione delle persone sorde o affette da ipoacusia, promosse dalla Asl in collaborazione con l’Ente nazionale sordi e l’associazione Comunico.

La traduzione nella lingua dei segni dei programmi televisivi, in particolare quelli di informazione, è considerata di primaria importanza per l’inclusione delle persone affette da sordità.

Oltre al potenziamento dell’informazione televisiva, il piano complessivo degli interventi prevede in particolare corsi di formazione per gli operatori dell’azienda sanitaria e del terzo settore per migliorare la loro capacità di comunicazione con i sordi.

Insomma, un progetto finanziato con 180mila euro, che mira a dare una spinta decisiva all’integrazione delle persone sorde nei nostri territori.