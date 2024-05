Porcari Corre 2024, record di partecpanti

PORCARI - Itinerari lunghi e corti tra Porcari, Capannori e Montecarlo: una mattinata di fetsa quella della Porcari Corre organizzata dall'Atletica Porcari con migliaia di partecipanti ta tutta la Toscana e anche oltre

Cinque percorsi, di diversa lunghezza, per ri-scoprire le bellezze del territorio e vivere una mattinata di sport e condivisione all’aria aperta. 4301 partecipanti alla 38esima edizione della Porcari Corre . Una edizione da record , questa del 2024 , che ha visto Porcari tornare al successo degli anni pre-covid. La Porcari Corre, la manifestazione ludico-motoria organizzata dall’Atletica Porcari ha attraversato i territori non solo di Porcari, ma anche di Capannori e Montecarlo. Centrato l’obiettivo degli organizzatori, che miravano a superare il record dei 4mila iscritti del 2023. Partenza, come da tradizione da piazza degli Alpini (meglio conosciuta come piazza del mercato e poi su e giu’ per le splendide colline che si stagliano sulla Piana.

Ad ognuno il suo percorso: il pianeggiante da 3 chilometri, pensato per le famiglie con passeggini e per persone sulla sedia a rotelle, quello da 5 chilometri fino alla Torretta. L’anello da 10 chilometri e quello da 14 per arrivare al Quercione di Gragnano, nel Capannorese. Infine il percorso più lungo fino al centro di Montecarlo. Il raduno Porcari Corre era valevole per il Trofeo podistico lucchese, il Trofeo delle tre province e il Trofeo del Comitato provinciale pisano di podismo.Una occasione per camminare ma anche per stare insieme e vivere in una splendida mattinata di maggio, le bellezze del territorio.