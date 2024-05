Secondo posto alle Final four di Coppa Toscana per le u.19 Spring

BASKET GIOVANILE - Brillante secondo posto per le Under 19 Spring nella Final Four di Coppa Toscana svoltasi al Palatenda di Piombino. Dopo aver battuto 57-52 Empoli le biancorosse sono state superate 59-47 proprio dalle padrone di casa piombinesi.

Le ragazze lucchesi si confermano pertanto tra le migliori formazioni toscane, come già visto nella regolar season. Purtroppo un’infermeria sempre affollata non ha permesso loro di esprimere tutte le potenzialità, dovendo andare costantemente a pescare nelle categorie inferiori per integrare il roster. Per le più giovani comunque un’ottima esperienza di crescita, che darà i suoi frutti nei prossimi anni. A Piombino ha ritirato la coppa il capitano della squadra Sara Valentino; insieme con le altre dell’annata 2005 Lavinia Caredio, Federica Papa e Viola Bigini chiudono con il mondo delle giovanili per trasferirsi tra le Senior.