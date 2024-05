Ufficializzati gironi serie A e Under 20 beach soccer

BEACH SOCCER - Sono stati definiti gli organici della composizione dei gironi di serie A e Under 20 di Beach Soccer.Per quanto riguarda la Poule Scudetto, sono pronte ai nastri di partenza le seguenti dieci squadre, elencate in ordine alfabetico: Catania FC, Catania Beach Soccer, Citta’ di Milano, FVG BS (Friuli Venezia Giulia), Icierre Lamezia BS, Alsalab Napoli BS, Lenergy Pisa BS 2014; Roma BS, Happy Car Sambenedettese e Farmaè Viareggio.

Definito anche l’organico della Poule Promozione, destinata alle squadre che mirano a salire di categoria, composta anch’essa da dieci team: Brancaleone, Bologna BS, Cagliari BS, Genova BS, Beach Soccer Lazio, Polisportiva Naxos, Seatram Beach Soccer Chiavari, Sicilia BS, Terracina Beach Soccer Club e Vastese BS 2014. E’ stata deliberata anche l’organico del Campionato Under 20, con la composizione dei gironi: Girone A: Cagliari Beach Soccer, Catania FC, Citta’ degli Eventi, Ecosistem Lamezia, Beach Soccer Lazio, Farmae’ Viareggio. Girone B: Catania Beach Soccer, Icierre Lamezia, Lenergy Pisa BS 2014, Happy Car Sambenedettese, Futsal Vasto. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 20. La Coppa Italia Under 20 della disciplina si svolgerà in un unico concentramento, includendo tutte le squadre partecipanti al campionato.