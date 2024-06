Don Gambelli, da Viareggio all’Arcivescovado di Firenze passando per il Ciad

Firenze - Il don nato a Viareggio è stato ufficialmente ordinato arcivescovo del capoluogo toscano con una solenne cerimonia a Santa Maria del Fiore. Nel suo curriculum una laurea in teologia, tanti anni di sacerdozio in toscana ma anche 11 anni da missionario in Ciad

Gherardo Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze. L’ordinazione si è tenuta presso la Cattedrale di S. Maria del Fiore con una celebrazione presieduta dal cardinal Giuseppe Betori, arcivescovo uscente del capoluogo. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’Arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti che ha fatto i suoi migliori auguri di buon ministero al neo arcivescovo di Firenze. Poco prima dell’inizio della funzione Gambelli si è rivolto ai rappresentanti delle istituzioni e ai cittadini. Castellano di origine, Gambelli è nato all’ospedale Tabarracci di Viareggio il 23 giugno 1969 per scelta della madre. Cresciuto, anche dal punto di vista ecclesiastico, tra la Valdelsa e Firenze, il neo arcivescovo ha sempre mantenuto uno stretto legame con la Versilia dove trascorre le vacanze, nella casa di famiglia a Vittoria Apuana. Ordinato sacerdote nel 1996, laureatosi in Teologia nel 2000, Gambelli è stato sacerdote in diverse parrocchie toscane e dal 2011 al 2022 è stato missionario in Ciad. Rientrato a Firenze, dal 2023 è Parroco della Madonna della Tosse in Firenze.