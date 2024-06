Farmaè Viareggio under 20 è fuori ormai dalla corsa scudetto

BEACH SOCCER - La Farmaè Viareggio Under 20 è fuori dalla corsa scudetto. Dopo aver conquistato il tricolore per tre anni consecutivi, la squadra bianconera è matematicamente eliminata dopo la sconfitta (2-5) con la Lazio nella penultima giornata del girone A al beach stadium “Matteo Valenti”.

Anche un eventuale successo nel recupero con il Cagliari, infatti, non basterebbe per accedere alla final four. Proprio contro i sardi il Viareggio proverà a vincere e a consolarsi con la Supercoppa Italiana. Intanto la prima squadra è impegnata a Nazarè in Portogallo per la Winners Cup: debutto contro i francesi del Mouilleron, poi lunedì alle 20 i rumeni del West Deva e martedì alle 17,45 gli slovacchi dell’Husky.