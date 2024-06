Lavoro povero e precario, la Cgil lancia l’allarme

La Cgil toscana ha festeggiato i suoi 50 anni e per l'occasione è stato presentato uno studio sul lavoro povero nella nostra regione. La situazione è drammatica come spiega il segretario provinciale della Cgil della provincia di Lucca Fabrizio Simonetti.

Sei lavoratori su dieci vivono in una condizione di povertà e meno del 40% ha un contratto a tempo pieno e indeterminato. E’ quanto emerge dal rapporto Ires l’Istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil presentato in occasione del cinquantesimo anniversario del sindacato secondo il quale la regione arretra in modo preoccupante: negli ultimi 20 anni ha perso ben 48 posizioni nella graduatoria delle regioni italiane stilata in base al ranking europeo del Pil procapite, precipitando al 99 esimo posto dal 51 esimo. I dati rispecchiano perfettamente la situazione della nostra provincia, come spiega il segretario generale della Cgil Fabrizio Simonetti.