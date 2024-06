Le eccellenze agroalimentari toscane alla conquista di New York

I prodotti tipidi del territorio in esposizione al Summer Fancy food, i più grande evento dedicato alle eccellenza gastronomiche del nord America. La Toscana rappresentata dalle cuoche contadine di Campagna Amica di Coldiretti

L’export agroalimentare lucchese da record negli Stati Uniti. La crescita in dieci anni è stata del 64 per cento, un salto esponenziale, da un valore di 82 milioni agli attuali 135 milioni di euro. Il mercato USA vale un terzo dell’intero fatturato dell’agroalimentare Made in Lucca all’estero che nel 2013 ha registrato una nuova crescita del 13%. L’olio è il prodotto più esportato. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat elaborata in occasione del Summer Fancy Food 2024 di New York dove la nostra regione è stata rappresentata dalle cuoche contadine di Campagna Amica. L’agroalimentare lucchese, di fatto, rappresenta il fiore all’occhiello della dieta toscana: a livello regionale nell’ultima decade si sono visti incrementi a tripla cifra: dal 92%dell’olio di oliva al 475% di salumi. un vero e proprio boom con l’esport complessivo cresciuto del 104% passando da 423 milioni di euro del 2013 a 870 milioni del 2023.