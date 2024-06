Lo Squalo, il Barone e… tante stelle al 25° Premio Fedeltà allo Sport

SPORT VARI - Si è svolta lunedì sera al Country Club di Gragnano la 25esima edizione del Premio Fedeltà allo Sport, manifestazione organizzata dal vulcanico Valter Nieri. Tanti i personaggi che hanno ricevuto la Sfinge d'oro coniata dall'artista lucchese Giampaolo Bianchi. Tra i più acclamati Nibali (nella foto), Causio, Bordon, la Quintavalle e la Tarlazzi. Speciale sulla serata in onda venerdì sera (ore 21,30) su noitv.

Beh, la 25esima edizione era un appuntamento magari non proprio uguale a tutti gli altri, pure tutti di notevole livello e con cast di acclarato valore. Il Premio Fedeltà allo Sport delle nozze d’argento ha festeggiato un quarto di secolo di vita, mancherebbero in realtà le due edizioni annullate causa covid, ma tant’è. La manifestazione è ripartita nel 2022 più vivace che mai e continua a portare a Lucca il meglio dello sport italiano “di tutti i tempi” come suol dire il suo deus ex machina, al secolo Valter Nieri. Grazie al suo impegno e di tutti i soci sostenitori al Country Club di Gragnano, splendida location che ormai accompagna l’evento da oltre dieci anni, sono sfilati in passerella personaggi di grandissimo valore e richiamo. Tra i più acclamati della serata senza dubbio Vincenzo Nibali, lo Squalo di Messina che però ha un forte legame con la Toscana. Ciclismo ben rappresentato anche da un velocista del calibro di Alessandro Petacchi, Claudio Golinelli e Roberto Amadio, lo scopritore dello stesso Nibali. Al tavolo del pedale patron Ivano Fanini se li coccolava con gli occhi. Ma non è mancato neppure il calcio: dal mitico Barone Franco Causio, che ha fatto il suo ingresso in sala con tanto di Coppa del Mondo, quella del 1982, a Ivano Bordon, al lucchese-doc Landucci e Alessandro Andreini. E poi le campionesse del mondo in rosa: dalla formidabile pattinatrice Rebecca Tarlazzi, alla pallavolista Simona Rinieri fino all’olimpionica del judo Giulia Quintavalle. A livello locale strameritata la Sfinge d’Oro al presidente provinciale del ciclismo Pierluigi Castellani. A fine serata Valter Nieri non può che dirsi soddisfatto. Premio Fedeltà allo Sport 2024 dunque agli archivi ma già si pensa a quella del prossimo anno. E vi possiamo anticipare che, dopo la meritata sosta per le ferie estive, si comincerà a lavorare per un’altra edizione-monstre con nomi altisonanti e campioni di livello mondiale. Sicuro.