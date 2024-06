Merello alla guida del Volley Team Lunigiana in serie C

LUNIGIANA - Il DS Agnesini del Volley Team Lunigiana sta ancora lavorando alla definizione della rosa che affronterà il campionato di serie C Toscana nella prossima stagione ma intanti è stato definito nei giorni scorsi lo staff tecnico: Francesco Merello sara' il primo allenatore e preparatore atletico, affiancato da Alfeo Bragoni.

Merello, classe ‘82, inizia il percorso da allenatore all’età di 16 anni conseguendo la qualifica di Allievo Allenatore. Cresciuto nella società PSM Rapallo, prima giocando nel settore giovanile, fino a militare in serie C con il ruolo di palleggiatore, poi come tecnico del settore giovanile. Nelle scorse tre stagioni ha diretto la prima squadra del Rainbow Volley La Spezia, guadagnando la promozione al campionato regionale di serie D femminile nella stagione 22-23. Nell’ultima stagione, appena conclusa ha raggiunto con lo stesso gruppo i play off per la promozione in serie C.