Under 14 Pallanuoto CNLucca va ambiziosa ai playoff regionali

PALLANUOTO - La rappresentativa Under14 della CNL Pallanuoto Lucca (testa di serie n°1) guidata dagli allenatori Giacomo Pisano e Matteo Di Pede si appresta a vivere la settimana di rifinitura alla preparazione prima di affrontare i playoff, che assegneranno il titolo di campioni toscani per la stagione 2024, che si svolgeranno il 15 e 16 giugno nella piscina Massimo Rosi –La Bastia- di Livorno.

Sabato 15 giugno alle ore15,45 , i ragazzi lucchesi, che hanno conquistato il primo posto in classifica del girone Toscana UISP con otto vittorie su altrettante gare, con il miglior attacco e la miglior difesa, si troveranno ad affrontare la quarta classificata del girone cioè la PN Siena Nero (4). Nell’altra semifinale si affronteranno sempre sabato 15 giugno alle ore 14,45 le squadre di PN Valdarno (2) vs Sporting Camaiore (3). Le finali 1° e 2° posto e 3° e 4° posto avranno luogo domenica 16 giugno. Gli atleti lucchesi dovranno essere bravi a resettare quanto fatto finora e a scendere in acqua con la giusta concentrazione per confermare i risultati ottenuti durante la regular season ed arrivare così alla agognata conquista del titolo che è assolutamente nelle loro possibilità.