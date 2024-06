Veneto e Lazio trionfano al “Trofeo delle Regioni” in line

HOCKEY IN LINE - La Versilia sotto i riflettori nazionali in occasione del "Trofeo delle Regioni" di hockey in line svoltosi al "Pardini Sporting Center" di Lido di Camaiore, impianto dove gioca le sue gare interne la formazione locale del Bad Boars Vecchia Viareggio. La vittoria è andata al Veneto che ha battuto la Toscana 6 a 0. In campo femminile successo del Lazio che ha superato 4-1 il Veneto.

Un’organizzazione perfetta, 500 atleti, 40 partite in 3 giorni, perché oltre al suddetto Trofeo delle Regioni si sono giocate le semifinali e finali di serie C dove Asiago Vipers ha vinto 6 a 4 contro Milano Quanta. Straordinari anche gli under 10, ovvero i campioni del futuro. Anche in questo caso la vittoria è andata agli Asiago Vipers, società con tanta storia e grande blasone, che ha avuto la meglio (7-2) sul Cittadella. La manifestazione ha comportato un eccellente indotto anche dal punto di vista economico per un evento tecnico di assoluto rilievo tecnico.